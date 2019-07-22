Dert bende filminin çekimleri başladı

Başrollerinde; "Ümit Kantarcılar, Jessica May, Ali Poyrazoğlu, Ahu Sungur, Onur Dilber, Nebil Sayın ve Sermet Yeşil gibi birbirinden ünlü ve başarılı isimlerin yer aldığı"Dert Bende" sinema filminin çekimleri geçtiğimiz gün İstanbul'da başladı.

Çekimleri yaklaşık dört hafta ve İstanbul'un belirli noktalarında gerçekleşecek olan "Dert Bende"nin yapımcılığını Ümit Kantarcılar ve Makinist Film üstleniyor.

Ünlü oyuncular, setin ilk gününde çektikleri hatıra fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından; "Heyecanlıyız." notuyla paylaştı. Oyuncular, ilk gün pastasını ise hep birlikte kesti.

Kaynak: Bültenler