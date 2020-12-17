Dernek lokalinde kumara 37 bin 800 TL ceza
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Dernek lokalinde kumara 37 bin 800 TL ceza

17.12.2020 13:49 | Son Güncelleme: 17.12.2020 13:53
Dernek lokalinde kumara 37 bin 800 TL ceza

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde, kumar oynatılan dernek lokalinde yakalanan 12 kişiye koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 37 bin 800 TL ceza uygulandı.

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde, kumar oynatılan dernek lokalinde yakalanan 12 kişiye koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 37 bin 800 TL ceza uygulandı.

Çerkezköy Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Öztrak Caddesi'nde bulunan bir iş yerinin üst katındaki dernek lokalinde kumar oynatıldığı ihbarı üzerine, adrese operasyon düzenledi. Lokal işletmecisi N.Ç.'nin açtığı kapıdan giren polis içerde sadece 1 kişiyi gördü. Ancak lokalin diğer odasından sesler gelmesi üzerine polis, çilingirle kapıyı açtırıp, içeri girdi. İçeride 8 kişi olduğu tespit edilirken, 2 kişi de gizlendiği tuvalette bulundu. Polisin lokalde yaptığı aramada kumar oynamada kullanılan pullar, iskambil kağıtları ele geçirildi. Lokalde bulunan 12 kişiye koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 37 bin 800 TL ceza uygulandı. Gözaltına alınan dernek işletmecisi N.Ç. hakkında, soruşturma başlatıldı.


Dernek lokalinde kumara 37 bin 800 TL ceza
Dernek lokalinde kumara 37 bin 800 TL ceza

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ruhan YALÇIN

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