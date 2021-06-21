Dernek lokali ile kahvede kumara 54 bin lira ceza
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Dernek lokali ile kahvede kumara 54 bin lira ceza

Dernek lokali ile kahvede kumara 54 bin lira ceza
Demirören Haber Ajansı / İbrahim Emül - Haberler | Güncel

OSMANİYE'de, dernek lokali ile kahvede kumar oynayan 13 kişiye, koronavirüs tedbirlerini de ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 54 bin 310 lira ceza kesildi.

OSMANİYE'de, dernek lokali ile kahvede kumar oynayan 13 kişiye, koronavirüs tedbirlerini de ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 54 bin 310 lira ceza kesildi. 

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Alibeyli Mahallesi Şehit Mehmet Tatlı Sokak'taki iş hanında bulunan dernek lokali ve Yunus Emre Mahallesi'ndeki kahvede kumar oynandığı bilgisi üzerine harekete geçti. Farklı zamanlarda adreslere baskın düzenleyen ekipler, dernek lokalinde 7, kahvede ise 6 kişiyi kumar oynarken yakaladı. Her iki adreste yapılan aramalarda, çok sayıda kumar malzemesi ele geçirildi. İş yeri sahipleri hakkında adli işlem yapılırken, 13 kişiye ise koronavirüs tedbirlerini ihlalden toplam 54 bin 310 lira ceza uygulandı.


Dernek lokali ile kahvede kumara 54 bin lira ceza
Dernek lokali ile kahvede kumara 54 bin lira ceza
Dernek lokali ile kahvede kumara 54 bin lira ceza
Dernek lokali ile kahvede kumara 54 bin lira ceza
Dernek lokali ile kahvede kumara 54 bin lira ceza

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim Emül

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