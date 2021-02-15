Derinkuyu'da "Sizin de dikili bir fidanınız olsun" etkinliği

Derinkuyu ilçesine bağlı Çekme köyünde, vefat edenler anısına fidan dikme etkinliği düzenlendi.

Büyükbucak mevkisinde, "Sizin de dikili bir fidanınız olsun" sloganıyla gerçekleştirilen programda bir araya gelen köylüler, 1000 adet fidanı toprakla buluşturdu.

Etkinliği düzenleyen Mustafa Şen, AA muhabirine, köyde vefat edenler anısına hatıra ormanı oluşturmak istediklerini, yılın belirli dönemlerinde alana fidan dikmeyi sürdüreceklerini belirtti.

Desteklerinden dolayı katılımcılara teşekkür eden Şen, "Hayatını kaybeden hemşerilerimiz anısına arkadaşlarımızla ağaç dikme seferberliği başlattık. Oluşturmakta olduğumuz fidanlığımıza destek artmaktadır. Tüm vatandaşlarımızı bu alana fidan dikmeye davet ediyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Aytekin