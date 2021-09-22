Derin Talu hakkında bomba aşk iddiası

Selami Şahin'in oğlu Lider Şahin, model sevgilisi Ecem Çırpan'ı yalnız bırakmadı. Defile boyunca sevgilisi Ecem Çırpan'ı kayda alan Lider Şahin defile sonrası sevgilisiyle poz verdi.

Defne Samyeli'nin 18 yaşındaki kızı Derin, ablası Deren Talu ile gazetecilere poz verdi.

Öte yandan Derin Talu ile Adil Işık Group Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Zehra Işık'ın oğlu Emre Işık'ın yakınlaştığı öne sürüldü.

İkilinin aşk iddiasına ne yanıt vereceği merak konusu oldu.

Güzel oyuncu Hande Ataizi, defileye sevgilisi Dinç Aydoğdu ile katıldı.

Pandemi nedeni ile düğün erteleyen çift, muhabirlerin "Düğün ne zaman olacak?" sorusuna, "Kısmet" cevabını verdi. Sözlerini sürdüren Ataizi, "Oğlum Leon'un babası Benjamin. Fakat Dinç ile güzel bir iletişimleri var. İlişkimiz yolunda" dedi.

İŞTE DEFİLEYE KATILAN DİĞER ÜNLÜ SİMALAR

DEREN TALU

ASLIHAN DOĞAN TURAN

EMİNE ÜN

PINAR SABANCI