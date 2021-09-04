Derin Talu'nun yeni yaşı sosyal medyayı salladı
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Derin Talu'nun yeni yaşı sosyal medyayı salladı

Derin Talu'nun yeni yaşı sosyal medyayı salladı
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu, yeni yaşını kutladı. Bugüne kadar sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Derin Talu, yine çok konuşuldu. İşte detaylar...

Defne Samyeli ve Eren Talu'nun kızı Derin Talu'nun yeni yaşı sosyal medyayı salladı. Yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Derin Talu, 18 yaşına girdi. Doğum günü kutlaması yapan Derin Talu'yu ablası Deren Talu da yalnız bırakmadı.

Çektirdiği fotoğrafı Instagram'dan paylaşan Deren Talu, "Bebeğim yasal" diyerek, 18'inci yaşını kutladı. Deren Talu daha sonra Deren 24, Derin 18 yazdı. Karelere binlerce beğeni ve yorum yağdı.

Derin Talu'nun yeni yaşı sosyal medyayı salladı
Derin Talu'nun yeni yaşı sosyal medyayı salladı

Kaynak: Snob Magazin

Deren Talu, 'Bebeğim artık yasal' diyerek 18 yaşına giren kardeşiyle içkili pozunu paylaştı
Deren Talu, "Bebeğim artık yasal" diyerek 18 yaşına giren kardeşiyle içkili pozunu paylaştı
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