Derin Talu'nun yeni yaşı sosyal medyayı salladı

Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu, yeni yaşını kutladı. Bugüne kadar sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Derin Talu, yine çok konuşuldu. İşte detaylar...