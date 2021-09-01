Derin Talu'nun olaylı gecesi
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Derin Talu'nun olaylı gecesi

Derin Talu'nun olaylı gecesi
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Defne Samyeli ve Eren Talu'nun kızı Derin Talu, dün gece saatlerinde sevgilisiyle olaylı bir geceye imza attı. Talu'nun erkek arkadaşı gazetecilere hakaretlerde bulundu. İşte detaylar...

Defne Samyeli ve Eren Talu'nun kızı Derin Talu, Bebek Lucca isimli mekanda erkek arkadaşıyla geç saatlere kadar eğlendi.

Derin Talu çıkışta soruları yanıtlamasa da erkek arkadaşı gazetecilere hakaret içeren cümleler sarfetti.

Bu durum karşısında Derin Talu sessizliğini koruyarak araca bindi.

O sıra erkek arkadaşı basın mensuplarına hareketlerine devam etti.

Arkadaşlarının zoruyla araca bindirilen erkek arkadaşıyla mekandan ayrılarak gözlerden kayboldu.

Derin Talu'nun olaylı gecesi
Derin Talu'nun olaylı gecesi
Derin Talu'nun olaylı gecesi
Derin Talu'nun olaylı gecesi
Derin Talu'nun olaylı gecesi

Kaynak: Snob Magazin

Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu'nun olaylı gecesi! Sevgilisi küfürler savurup basın mensuplarına saldırdı
Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu'nun olaylı gecesi! Sevgilisi küfürler savurup basın mensuplarına saldırdı
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