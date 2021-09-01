Derin Talu'nun olaylı gecesi
Defne Samyeli ve Eren Talu'nun kızı Derin Talu, dün gece saatlerinde sevgilisiyle olaylı bir geceye imza attı. Talu'nun erkek arkadaşı gazetecilere hakaretlerde bulundu. İşte detaylar...
Defne Samyeli ve Eren Talu'nun kızı Derin Talu, Bebek Lucca isimli mekanda erkek arkadaşıyla geç saatlere kadar eğlendi.
Derin Talu çıkışta soruları yanıtlamasa da erkek arkadaşı gazetecilere hakaret içeren cümleler sarfetti.
Bu durum karşısında Derin Talu sessizliğini koruyarak araca bindi.
O sıra erkek arkadaşı basın mensuplarına hareketlerine devam etti.
Arkadaşlarının zoruyla araca bindirilen erkek arkadaşıyla mekandan ayrılarak gözlerden kayboldu.
Kaynak: Snob Magazin