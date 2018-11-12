Derik Belediyesi Yeni Hizmet Binası Yeni Yılda Hizmete Açılacak

Mardin'in Derik Belediyesi için yapımı süren yeni hizmet binası yeni yılda hizmete açılacak.

Derik Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Hakan Kafkas'ın talimatıyla ihtiyaca cevap vermeyen belediye hizmet binasının yıkılmasının ardından yapımına başlanan yeni hizmet binasının inşasında sona gelindi.

Yaklaşık 6 bin metrekare alan üzerine inşası devam eden 22 iş yeri ile kapalı otoparka sahip yeni hizmet binasının yeni yılın ilk aylarında hizmete açılması planlanıyor.

Derik Belediyesi Fen İşleri Müdürü Gülistan Akkaya Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ihtiyaca cevap vermeyen yaklaşık 40 yıllık binanın yıkımının gerçekleştirildiğini aktardı.

"Proje tamamlandığında vatandaşlara 5 yıldızlı hizmet sunulacak." diyen Demir, yeni bina ile daha fazla hizmet daha fazla memnuniyet amaçladıklarını dile getirdi.

Demir, yeni yılın ilk aylarında hizmete açılması için çalışmaların hızla sürdüğünü belirtti.