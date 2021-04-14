Cansız bedeni yanmış aracın içinde bulunan şahsın bagajından yüzlerce uyuşturucu hap çıktı
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Cansız bedeni yanmış aracın içinde bulunan şahsın bagajından yüzlerce uyuşturucu hap çıktı

Demirören Haber Ajansı / Hakan AKGÜN - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da dere yatağına devrilip alev alan otomobilde kimliği belirsiz kişinin cansız bedeni bulundu. Otomobilin bagajında yüzlerce uyuşturucu hap ele geçirildi.

Atakum ilçesi Sarayköy Mahallesi'nde dün saat 22.00 sıralarında, dere yatağına devrilip alev alan otomobili görenler, 112 Acil Servis'e bildirdi. Bölgeye sevk edilen ekipler, yangına müdahale ederek alevleri söndürdü. Araçta yapılan incelemede 1 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, bagajda ise yüzlerce uyuşturucu hap ele geçirildi.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Cansız beden, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, ölen kişinin kimliğini araştırıyor.

Cansız bedeni yanmış aracın içinde bulunan şahsın bagajından yüzlerce uyuşturucu hap çıktı
Cansız bedeni yanmış aracın içinde bulunan şahsın bagajından yüzlerce uyuşturucu hap çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hakan AKGÜN

Haber Yorumları (1)
KARGOCU: Ölen kişiye Allah Rahmet eylesin. Araç yanmışta bagajdaki haplar nasıl olmuşta yanmamış ?
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500
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