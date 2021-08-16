Deren Talu kimdir? Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu kaç yaşında, aslen nerelidir? Deren Talu'nun boyu kaçtır? Deren Talu'nun Instagram adresi nedir?
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Deren Talu kimdir? Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu kaç yaşında, aslen nerelidir? Deren Talu'nun boyu kaçtır? Deren Talu'nun Instagram adresi nedir?

Deren Talu kimdir? Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu kaç yaşında, aslen nerelidir? Deren Talu'nun boyu kaçtır? Deren Talu'nun Instagram adresi nedir?
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Defne Samyeli ve Eren Talu'nun kızı olan Deren Talu son dönemde internette en çok merak edilen isimler arasında yer almaktadır. Peki, Deren Talu kimdir? Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu kaç yaşında, aslen nerelidir? Deren Talu'nun boyu kaçtır? Deren Talu'nun Instagram adresi nedir?

Eren Talu ve Defne Samyeli'nin kızları Deren Talu magazin dünyasında ve internette son dönemde en çok merak edilen isimler arasında yer almaktadır. Vatandaşlar internette en çok "Deren Talu kimdir? Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu kaç yaşında, aslen nerelidir? Deren Talu'nun boyu kaçtır? Deren Talu'nun Instagram adresi nedir?" sorusunu aratmaktadır. Detaylar Deren Talu ile ilgili detaylar haberimizde yer almaktadır...

DEREN TALU KİMDİR?

Deren Doğum Tarihi: Kasım 1996Deren Talu Kaç Yaşında: 23 yaşında

Deren Talu Doğum Yeri: Las Vegas, Nevada, ABD

Deren Talu Boy: 1,78 m

Deren Talu Ebeveynler: Defne Samyeli, Eren Talu

Deren Talu, 1996 yılında ABD'de dünyaya geldi. Annesi eski Türkiye güzeli ve sunucu Defne Samyeli, babası ise ünlü bir mimar olan Eren Talu'dur. Deren Talu'nun 2003 doğumlu Deren isminde bir kız kardeşi bulunmaktadır.

Deren Talu, lise eğitimini ENKA Okulları'nda tamamladı. Üniversite eğitimini ise Los Angeles'ta aldı.

Manken olmak isteyen Deren Talu, ilk podyum deneyimini ünlü modacı Atıl Kutoğlu defilesinde yaşamıştır.

Sosyal medya platformu Instagram'da @derentalu kullanıcı adıyla yer alan Talu'nun, 369bin takipçisi bulunmaktadır.

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Deren Talu kimdir? Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu kaç yaşında, aslen nerelidir? Deren Talu'nun boyu kaçtır? Deren Talu'nun Instagram adresi nedir? - Haberler
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