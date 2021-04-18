Deren Talu'nun bikinili pozlarına tepki geldi
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Deren Talu'nun bikinili pozlarına tepki geldi

Deren Talu'nun bikinili pozlarına tepki geldi
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Şarkıcı ve oyuncu Defne Samyeli'nin iş insanı Eren Talu ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Deren Talu, son pozlarıyla yine tepki çekti.

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Ramazan ayında verdiği cesur pozlarla olay olan Talu'ya tepki yağdı. Deren Talu'nun tatilde verdiği bikinili pozlar sosyal medya tepkiyle karşılandı. 24 yaşındaki Deren Talu'nun Ramazan Ayı'nda verdiği pozlar tartışma yarattı. Sosyal medya kullanıcıları, Talu'nun fotoğraflarının altına "Ramazan Ayı'nda böyle pozlar verilmez", "Ramazan size uğramamış" ve "Ramazan Ayı'nda böye paylaşımlar çok ayıp" şeklinde çok sayıda eleştiri içeren yorumlarda bulundu.

Kaynak: Snob Magazin

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