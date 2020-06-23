Dereler taştı, evleri su bastı...Göle dönen yola olta attı
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Dereler taştı, evleri su bastı...Göle dönen yola olta attı

Dereler taştı, evleri su bastı.

23.06.2020 12:55 | Son Güncelleme: 23.06.2020 13:00

Dereler taştı, evleri su bastı...Göle dönen yola olta attı

İZMİR - İzmir'de sabah saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış, günlük hayatı olumsuz etkilerken birçok ev ve iş yerini de sular altında bıraktı.

Sabahın ilk saatlerinde kıyı kesimlerde başlayan sağanak yağış ilerleyen saatlerde tüm İzmir'i etkisi altına aldı. Gaziemir ilçesi Aktepe Mahallesindeki derenin sağanak yağmur nedeniyle taşması sonucu 143 sokakta bulunan birçok ev ve iş yerini su bastı. Alt katlarda oturan vatandaşlar itfaiye ekipleri gelene kadar kendi imkanlarıyla suları tahliye etmeye çalıştı.

Yağmur sularının taşıdığı çamurlar da evleri basarken eşyalar da kullanılmaz hale geldi.

"Uykuda yakalanırsak canımızdan oluruz"

Evlerini aniden su bastığını söyleyen Asiye Yılmaz, çok korktukları ı ifade ederek, "Her zaman yağmur yağıyordu ama böyle olmuyordu. Bu sefer çok kötüydü. Evlerimizi su bastı. Yavaş yağıyordu, birden yağmur bastırınca dere taştı. Elim ayağım titriyor. Evimize su girdi kovalarla suyu çıkartmaya çalıştık. Girişlere taşlarla set yapmaya çalıştık. Uyanıkken yakalandık bu kez ama uykuda yakalanırsak canımızdan oluruz" diyerek durumun ciddiyetini gözleri önüne serdi.

Dereler taştı, evleri su bastı...Göle dönen yola olta attı

Kaynak: İHA

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