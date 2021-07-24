Derecik'te ahır yandı; 7 büyükbaş öldü
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Derecik'te ahır yandı; 7 büyükbaş öldü

Derecik'te ahır yandı; 7 büyükbaş öldü
Demirören Haber Ajansı / Abdullah Kaya - Haberler | Güncel

HAKKARİ'nin Derecik ilçesine bağlı Umurlu köyünde, bir ahırda çıkan yangında 7 büyükbaş öldü.

HAKKARİ'nin Derecik ilçesine bağlı Umurlu köyünde, bir ahırda çıkan yangında 7 büyükbaş öldü.

Irak sınırında bulunan Derecik ilçesinin Umurlu köyünde saat 14.00 sıralarında, Nizam Tekin'e ait ahırda, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangının fark edilmesiyle birlikte vatandaşlar kendi çabalarıyla yangını söndürmeye çalıştı. Daha sonra olay yerine gelen Derecik Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldı. Yangında, ahırda bulunan 7 büyükbaş öldü.Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.


Derecik'te ahır yandı; 7 büyükbaş öldü
Derecik'te ahır yandı; 7 büyükbaş öldü
Derecik'te ahır yandı; 7 büyükbaş öldü
Derecik'te ahır yandı; 7 büyükbaş öldü
Derecik'te ahır yandı; 7 büyükbaş öldü
Derecik'te ahır yandı; 7 büyükbaş öldü
Derecik'te ahır yandı; 7 büyükbaş öldü
Derecik'te ahır yandı; 7 büyükbaş öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Abdullah Kaya

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