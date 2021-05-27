Derebeylik ne demek? Derebeylik anlamı ne?
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Derebeylik ne demek? Derebeylik anlamı ne?

Derebeylik ne demek? Derebeylik anlamı ne?
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Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan Derebeylik, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, Derebeylik ne demek? Derebeylik anlamı ne? İşte, Derebeylik kelimesin anlamı!

Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen Derebeylik kelimesininim ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Derebeylik anlamı ne? Derebeylik ne demek?

DEREBEYLİK NE DEMEK?

Derebeylik:

1. isim Derebeyi olma durumu.

2. isim, tarih Orta Çağda özellikle Batı Avrupa'da toprağı ve üzerinde yaşayan köylüleri tek bir kimsenin malı sayan siyasal düzen, feodalite.

3. isim Derebeyi yönetimindeki bölge..

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