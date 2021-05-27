Derebeylik ne demek? Derebeylik anlamı ne?

Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan Derebeylik, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, Derebeylik ne demek? Derebeylik anlamı ne? İşte, Derebeylik kelimesin anlamı!