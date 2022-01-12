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Dere Yatakları Taşkınlara Karşı Temizleniyor

Dere Yatakları Taşkınlara Karşı Temizleniyor
Bültenler - Haberler | Güncel

MASKİ Genel Müdürlüğü, Soma ilçesine bağlı Zafer mahallesinde 1 kilometrelik dere temizlik çalışması gerçekleştirerek, bölgedeki vatandaşların can ve mal güvenliğini sağladı.

SOMA, MANİSA (Bültenler) - Manisa Su Ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, il genelinde yağışlar sonrasında yaşanabilecek olumsuz durumların önüne geçmek için dere temizliği çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Soma ilçesine bağlı Zafer mahallesinde 1 kilometrelik dere temizlik çalışması yapıldı. Ekipler, dere yatağında birikme yapan dolguları, kesiti azaltan yabancı maddeleri ve sularla dere yatağında gelen otları temizleyerek, su akışının sağlıklı hale gelmesini sağladı. Çalışma ile bölgede bulunan tarım arazileri de korundu.

"Bu hizmeti almak bizleri memnun etti"

Zafer mahalle muhtarı Hüseyin Balkan, "Mahallemizden geçen dere yatağında zararlı maddelerin birikmesi ile kötü görüntü oluştu. Suyun akışı sağlıklı olmuyordu. Bölgede tarım arazileri ile evlerde bulunuyor. Yağışlı havalarda taşkın sorunu yaşamamak için ekiplere bildirdik. Kapsamlı ve güzel bir temizlik çalışması yapıldı. Bu hizmeti almak bizleri memnun etti. Emek veren herkese teşekkür ediyorum" dedi.

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