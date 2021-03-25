ADANA Dere yatağında çok sayıda at ve eşek kafasıyla kemikler bulundu
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ADANA Dere yatağında çok sayıda at ve eşek kafasıyla kemikler bulundu

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Dere yatağında çok sayıda at ve eşek kafasıyla kemikler bulunduADANA'nın merkez Yüreğir ilçesinde dere yatağında çok sayıda at ve eşek kafası ile kemikler bulundu.

Dere yatağında çok sayıda at ve eşek kafasıyla kemikler bulundu

ADANA'nın merkez Yüreğir ilçesinde dere yatağında çok sayıda at ve eşek kafası ile kemikler bulundu. Köpekler tarafından kemikler çevreye taşınırken, çevreye ise kötü kokuların yayıldığı belirtildi. Bölgeye yakın mahallede yaşayan Ramazan Dağgülü (31), Burada onlarca kesilmiş at var. Artık bu kokudan duramayacak hale geldik dedi.

Yüreğir ilçesinde, Bahçelievler Mahallesi yakınında bulunan dere yatağında at ve eşek kafaları ve kemikleri bulundu. At ve eşekler kesildikten sonra geriye kalan parçalarının çuvallara konulup, dere yatağına atıldığı, köpekler tarafından parçaların çıkartılarak etrafa taşındığı öne sürüldü. Yaklaşık 200 metrelik bir alanda her tarafta at ve eşek kafaları bulunurken, çevreye de kötü kokular yayıldı. Bölgede kafası kesilmiş bir atın gövdesinin de olduğu görüldü.

Mahallede hayvancılıkla uğraşan Mehmet Mustafa Köroğlu (75), astım hastası olduğunu, kötü kokular nedeniyle nefes alamayacak duruma geldiğini ifade ederek, Geceleri kokudan boğulacakmış gibi uyanıyorum. Bizim elimizden bir şey gelmiyor, yeter artık dedi.

'KOKUDAN DURAMAYACAK HALE GELDİK'

Mahallede oturan Ramazan Dağgülü ise kemiklerin atılı olduğu yerde tarlasının olduğunu belirterek, Biz tarlalarımızı artık sulayamayacak duruma geldik. Yaz geldiğinde ürünlerimiz susuz kalacak. Çünkü bu pislikten ve kokudan dolayı dereye inip, su alamıyoruz. Burada onlarca kesilmiş at var. Biz artık bu kokudan duramayacak hale geldik. Bu at ve eşeklerin buradan kaldırılmasını istiyoruz. Bu at ve eşekleri gece saatlerinde getirip bıraktıktan sonra bir şekilde kaçıyorlar. Bunlar kimliği belirsiz kişiler tarafından bırakılıyor. Sabah uyandığımızda bu görüntüyle karşılaşıyoruz diye konuştu.

'KÖPEKLER SALDIRIYOR

Nusrettin Dağgülü da rahat bir şekilde çiftçilik yapamadıklarını anlattı. Dağgülü, Çocuklarımızı okula götürdüğümüzde köpekler at eti yemeğe geldiği için bölgelerini korumak amacıyla saldırganlaşıyorlar. Bizlere saldırıyorlar. Bu dereye bu leşler boydan boya atılıyor. Maalesef bütün tarlaların önünde bu leşler var ifadelerini kullandı.

ADANA Dere yatağında çok sayıda at ve eşek kafasıyla kemikler bulundu
ADANA Dere yatağında çok sayıda at ve eşek kafasıyla kemikler bulundu
ADANA Dere yatağında çok sayıda at ve eşek kafasıyla kemikler bulundu
ADANA Dere yatağında çok sayıda at ve eşek kafasıyla kemikler bulundu
ADANA Dere yatağında çok sayıda at ve eşek kafasıyla kemikler bulundu
ADANA Dere yatağında çok sayıda at ve eşek kafasıyla kemikler bulundu
ADANA Dere yatağında çok sayıda at ve eşek kafasıyla kemikler bulundu
ADANA Dere yatağında çok sayıda at ve eşek kafasıyla kemikler bulundu
ADANA Dere yatağında çok sayıda at ve eşek kafasıyla kemikler bulundu
ADANA Dere yatağında çok sayıda at ve eşek kafasıyla kemikler bulundu
ADANA Dere yatağında çok sayıda at ve eşek kafasıyla kemikler bulundu
ADANA Dere yatağında çok sayıda at ve eşek kafasıyla kemikler bulundu
ADANA Dere yatağında çok sayıda at ve eşek kafasıyla kemikler bulundu
ADANA Dere yatağında çok sayıda at ve eşek kafasıyla kemikler bulundu
ADANA Dere yatağında çok sayıda at ve eşek kafasıyla kemikler bulundu
ADANA Dere yatağında çok sayıda at ve eşek kafasıyla kemikler bulundu
ADANA Dere yatağında çok sayıda at ve eşek kafasıyla kemikler bulundu
ADANA Dere yatağında çok sayıda at ve eşek kafasıyla kemikler bulundu
ADANA Dere yatağında çok sayıda at ve eşek kafasıyla kemikler bulundu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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