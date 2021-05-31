RİZE DERE YATAĞINA DÜŞEN İNEK VİNÇLE KURTARILDI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

RİZE DERE YATAĞINA DÜŞEN İNEK VİNÇLE KURTARILDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

RİZE'nin Pazar ilçesinde ahırdan kaçıp, 20 metrelik uçurumdan dere yatağına düşen ve orada mahsur kalan inek, vinç yardımıyla kurtarıldı.

RİZE'nin Pazar ilçesinde ahırdan kaçıp, 20 metrelik uçurumdan dere yatağına düşen ve orada mahsur kalan inek, vinç yardımıyla kurtarıldı. Sahibi kurtarılan ineğine sarılıp, gözyaşı dökerken, kurtarma anları da cep telefonu kamerasına yansıdı.

İlçenin Ortaırmak köyünde sabah saatlerinde besici Sündüz Aras'a ait inek, ahırdan kaçtı. Sahibinin kovalamacası sırasında inek, 20 metrelik uçurumdan dereye düştü. İnek, sahibi ve yakınlarınca bulunduğu yerden çıkarılamayınca vinç yardımı istendi. Bölgeye gelen vinç ekipleri, inek için kurtarma çalışması başlattı. Yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından halata bağlanan inek, kontrollü şekilde vinçle bulunduğu yerden alınarak, yola çıkartıldı.

Sündüz Aras kurtarılan ineğine sarılarak gözyaşı dökerken, kurtarma anları da köy sakini Ahmet Mert tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

RİZE DERE YATAĞINA DÜŞEN İNEK VİNÇLE KURTARILDI
RİZE DERE YATAĞINA DÜŞEN İNEK VİNÇLE KURTARILDI
RİZE DERE YATAĞINA DÜŞEN İNEK VİNÇLE KURTARILDI
RİZE DERE YATAĞINA DÜŞEN İNEK VİNÇLE KURTARILDI
RİZE DERE YATAĞINA DÜŞEN İNEK VİNÇLE KURTARILDI
RİZE DERE YATAĞINA DÜŞEN İNEK VİNÇLE KURTARILDI
RİZE DERE YATAĞINA DÜŞEN İNEK VİNÇLE KURTARILDI
RİZE DERE YATAĞINA DÜŞEN İNEK VİNÇLE KURTARILDI
RİZE DERE YATAĞINA DÜŞEN İNEK VİNÇLE KURTARILDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Nikos Dendias Meral Akşener Antony Blinken Binali Yıldırım
Magazin Hülya Avşar Demet Akalın Demet Özdemir Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Fatih Terim Merih Demiral Mustafa Cengiz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
RİZE DERE YATAĞINA DÜŞEN İNEK VİNÇLE KURTARILDI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.5.2021 19:15:55. #1.16#

title