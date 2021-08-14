Dere taşınca sel yaşandı, o anlar kamerada

Dere taşınca sel yaşandı, o anlar kamerada Malatya'nın Hekimhan ilçesinde taşan dere sele neden oldu, o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Dere taşınca sel yaşandı, o anlar kamerada

MALATYA - Malatya'nın Hekimhan ilçesinde taşan dere sele neden oldu, o anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Hekimhan ilçesinde yağışlı hava hayatı olumsuz etkiledi. Güvenç Mahallesi'nde etkili olan sağanak yağış sonrası derenin taşmasıyla sel oluştu. Selin etkisi hissettirdiği anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Sel nedeniyle dere taştı, bazı evler zarar gördü, yollar çamurla doldu. Evlere dolan su, itfaiye ekipleri tarafından boşaltıldı. Yerleşim yerlerinde zarara yol açan sel sonrasında vatandaşları dinleyen ve geçmiş olsun dileklerini ileten Hekimhan Kaymakam Muhammed Öztaş ve Belediye Başkanı Turan Karadağ, mahallede incelemelerde bulundu. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları aralıksız sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Emine Çavdar