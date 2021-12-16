DERE KENARINA DEVRİLEN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ ÇİNLİ KADIN YARALANDI

KARABÜK (DHA) - KARABÜK'ün Eskipazar ilçesinde, Çin vatandaşı Hu Weni'nin (27) direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil dere kenarına devrildi. İtfaiye ve sağlık ekipleri tarafından araçtan çıkarılan Hu Weni tedavi altına alındı.

Kaza öğle saatlerinde, D-755 yolu Hanköy mevkiinde meydana geldi. Karabük'e gelen Çin vatandaşı Hu Weni idaresindeki 34 BBP 740 plakalı otomobil, yoldan çıkarak dere kenarına devrildi. Otomobilde sıkışan kadın, itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından cam kırılarak araçtan çıkarıldı. Hu Weni sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hu Weni'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Aynı mevkide bir kaza daha meydana geldi. Yaşar B. idaresindeki 78 EC 859 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dere kenarına devrildi. Bir kısmı suyun içinde kalan otomobilin sürücüsü araçtan çıktı. Olay yerine gelen sağlık ekibi, herhangi bir yarası olmayan Başkaya'yı sağlık kontrolünden geçirdi.