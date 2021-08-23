DERAN ne demek? DERAN anlamı ne?
Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan DERAN, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, DERAN ne demek? DERAN anlamı ne? İşte, DERAN kelimesin anlamı!
Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen DERAN kelimesininim ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, DERAN anlamı ne? DERAN ne demek?
DERAN NE DEMEK?
Deran isminin anlamı ve manaları şöyledir;
1. Güzellik. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.
2. Derhal, o anda, hemen. (Osmanlıca'da yazılışı: der-an)
3. İsmin cinsiyeti: Kız Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.