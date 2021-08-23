DERAN ne demek? DERAN anlamı ne?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

DERAN ne demek? DERAN anlamı ne?

DERAN ne demek? DERAN anlamı ne?
Haberler.com - Haberler | Gündem

Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan DERAN, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, DERAN ne demek? DERAN anlamı ne? İşte, DERAN kelimesin anlamı!

Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen DERAN kelimesininim ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, DERAN anlamı ne? DERAN ne demek?

DERAN NE DEMEK?

Deran isminin anlamı ve manaları şöyledir;

1. Güzellik. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

2. Derhal, o anda, hemen. (Osmanlıca'da yazılışı: der-an)

3. İsmin cinsiyeti: Kız Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Süleyman Soylu Adem Murat Yücel Kemal Kılıçdaroğlu Eşref Gani Ahmedzai
Magazin Tarkan Sibel Can Ebru Şallı Demet Akalın
Spor Erol Bulut Burak Elmas Sergen Yalçın Oğulcan Çağlayan Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
DERAN ne demek? DERAN anlamı ne? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.8.2021 15:05:42. #1.16#

title