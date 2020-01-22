Depremin merkez üssü Musalar Mahallesi (2)
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Depremin merkez üssü Musalar Mahallesi (2)

Manisa Valisi Ahmet Deniz, merkez üssü Akhisar olarak kaydedilen 5,4 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre ilçenin Çeltikçi Mahallesi'nde birkaç evin yıkıldığı, yaralının olmadığı bilgisinin geldiğini belirtti.

22.01.2020 23:59 | Son Güncelleme: 23.01.2020 00:00
Depremin merkez üssü Musalar Mahallesi (2)

Valisi Ahmet Deniz, merkez üssü olarak kaydedilen 5,4 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre ilçenin Mahallesi'nde birkaç evin yıkıldığı, yaralının olmadığı bilgisinin geldiğini belirtti.

AA muhabirine açıklama yapan Deniz, kentte korku yaratan deprem sonrası AFAD koordinasyonunda tüm ekiplerin sahada inceleme yürüttüğünü belirtti.

Vali Deniz, "Şu ana kadar alınan bilgiye göre Çeltikçi Mahallesi'nde birkaç evin yıkıldığı bilgisi var, yaralı yok. Araştırma devam ediyor" dedi.

Depremin merkez üssü Musalar Mahallesi'nin Muhtarı Nurettin Yıldız ise "Şu anda köyde her şey normal. Ama bir hayvan damının duvarı yıkılmış. Bir daha kontrol edeceğiz. Benim odanın birisinin duvarları çatlamış." diye konuştu.

Kaynak: AA

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: Depremin merkez üssü Musalar Mahallesi (2)
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