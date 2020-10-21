Depreme canlı yayında yakalanan İzlanda Başbakanı büyük korku yaşadı
21.10.2020 13:39 | Son Güncelleme: 21.10.2020 13:57
Katıldığı canlı yayında açıklamalarda bulunduğu esnada depreme yakalanan İzlanda Başbakanı, korku dolu anlar yaşadı.
İzlanda'da 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem anında İzlanda Başbakanı Katrin Jakobsdottir, Washington Post'un canlı yayınında koronavirüs salgınının turizm üzerindeki etkisine ilişkin açıklamalarda bulunuyordu.
KORKU DOLU ANLAR YAŞADI
İzlanda Başbakanı, sarsıntıyla birlikte etrafa bakarken korku dolu anlar yaşadı. Nefes nefese kaldığı görülen Katrin Jakobsdottir, yayındaki kişiye "Şu anda deprem oldu." dedi.
"ENDİŞELENMEYE GEREK YOK"
Ardından konuya geri dönerek açıklamalarına devam eden 44 yaşındaki Jakobsdottir, "İyiyim, ev hâlâ güçlü, endişelenmeye gerek yok." ifadesini kullandı.