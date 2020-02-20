Depremde hasar gören Baskil Lisesinin yıkımına başlandı
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Depremde hasar gören Baskil Lisesinin yıkımına başlandı

Elazığ'daki depremde hasar gören Baskil ilçesindeki Baskil Lisesinin yıkımına başlandı.

20.02.2020 16:40 | Son Güncelleme: 20.02.2020 16:58
Depremde hasar gören Baskil Lisesinin yıkımına başlandı

'daki depremde hasar gören ilçesindeki Baskil Lisesinin yıkımına başlandı.

Elazığ'da 24 Ocak'ta merkez üssü ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından hasar gören Baskil Lisesinin yıkımına başlandı.

Baskil Belediye Başkanı İhsan Akmurat, "Depremden dolaylı ağır hasar alan lise yıkılıyor. Devlet yetkililerimizden kısa sürede daha iyi okullar kazandırılacağı sözünü aldık. Rabbim devletinize zeval vermesin." dedi.

Kaynak: AA
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