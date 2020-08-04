Deprem sonrası Pütürge Belediye Başkanı'ndan ilk açıklama: Yaralı ve can kaybı yok Malatya'nın Pötürge ilçesinde 5,2 büyüklüğünde deprem oldu. Deprem sonrası canlı yayına bağlanan Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük, "Ağır hasarlı binalar var, yaralı ve can kaybımız şu ana kadar yok" dedi.

Malatya Pütürge'de saat 12.57'de 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem çevre illerden de hissedildi. Kandilli Rasathanesi'nden yapılan açıklamada ise depremin büyüklüğünü 5.7 olarak duyurdu.

"YARALI VE CAN KAYBIMIZ YOK"

Doğu Anadolu Bölgesi'nde büyük paniğe neden olan deprem sonrası CNN Türk canlı yayınına telefonla bağlanan Pütürge Belediye Başkanı Mikail Sülük, "Ağır hasarlı binalar var, yaralı ve can kaybımız şu ana kadar yok. Ekiplerimizle beraber alandayız" ifadelerini kullandı.