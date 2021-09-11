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Deprem mi oldu? Son dakika deprem! Son Depremler!11 Eylül AFAD ve Kandilli deprem listesi

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Deprem mi oldu? Son dakika deprem! Son Depremler!11 Eylül AFAD ve Kandilli deprem listesi

AFAD ve Kandilli verilerine göre 11 Eylül 2021 günü deprem oldu mu merak ediliyor. Peki, bugün deprem oldu mu? AFAD son depremler listesi ve Kandilli son depremler listesi! Son depremler ve son dakika deprem haberleri! Deprem mi oldu? Son dakika deprem! Son Depremler!11 Eylül AFAD ve Kandilli deprem listesi

AFAD ve Kandilli Rasathanesi 11 Eylül günü gerçekleşen deprem verilerini paylaşıyor. Ülkemizde küçük çaplı depremlerin yanında zaman zaman tedirgin edici depremler de yaşanabiliyor. İşte AFAD son depremler listesi ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi! Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

DEPREM Mİ OLDU?

Muğla'nın Datça ilçesine yakın bölgede 16:31 itibarıyla 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

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