AFAD ve Kandilli Rasathanesi 11 Eylül günü gerçekleşen deprem verilerini paylaşıyor. Ülkemizde küçük çaplı depremlerin yanında zaman zaman tedirgin edici depremler de yaşanabiliyor. İşte AFAD son depremler listesi ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi! Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

DEPREM Mİ OLDU?

Muğla'nın Datça ilçesine yakın bölgede 16:31 itibarıyla 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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