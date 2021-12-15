Denizli Valisi Atik, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

DENİZLİ (AA) - Denizli Valisi Ali Fuat Atik, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Vali Atik, AA foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyerek, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğraflar için oy kullandı.

Atik, spor kategorisinde Mustafa Çiftçi'nin "Keyfim yerinde", yaşam kategorisinde İzzet Mazı'nın "Oğullarının emaneti Atmaca" ile haber kategorisinde Mustafa Çiftçi'nin "Yangından kaçış" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

Atik, Anadolu Ajansının geleneksel hale getirdiği fotoğraf yarışmasına katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

AA / Sebahatdin Zeyrek - Son Dakika Haberleri

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