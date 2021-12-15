Denizli Valisi Atik, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Denizli Valisi Atik, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Denizli Valisi Atik, AA'nın
AA / Sebahatdin Zeyrek - Haberler | Kültür Sanat

Denizli Valisi Ali Fuat Atik, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

DENİZLİ (AA) - Denizli Valisi Ali Fuat Atik, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Vali Atik, AA foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyerek, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğraflar için oy kullandı.

Atik, spor kategorisinde Mustafa Çiftçi'nin "Keyfim yerinde", yaşam kategorisinde İzzet Mazı'nın "Oğullarının emaneti Atmaca" ile haber kategorisinde Mustafa Çiftçi'nin "Yangından kaçış" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

Atik, Anadolu Ajansının geleneksel hale getirdiği fotoğraf yarışmasına katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Denizli Valisi Atik, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

AA / Sebahatdin Zeyrek - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title