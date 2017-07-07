Denizli Tanker Faciasında Ölen Iki Kardeş Son Yolculuklarına Uğurlandı

Tanker faciasında ölen iki kardeş son yolculuklarına uğurlandı



DENİZLİ'nin Sarayköy İlçesi'nde, geçen 4 Temmuz'da LPG tankerinin patladığı zincirleme kazada yaşamını yitiren Zeynep Şama (13) ve kardeşi Efe Şama'nın (7), DNA testinin arından amcalarına teslim edilen cenazeleri, Tavas'ın Karahisar Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içinde toprağa verildi.



Geçen 4 Temmuz'da Aydın'dan Denizli yönüne giden 38 yaşındaki Melih Diğrek yönetimindeki 45 AY 241 plakalı LPG tankeri, önce önünde seyreden 42 yaşındaki İbrahim Şama yönetimindeki CD 259 JP yabancı plakalı cipe arkadan çarptı. Ardından Sarayköy'den gelip orman yangınına müdahale için iş makinesi taşıyan, Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'ne (DESKİ) ait, evli ve iki çocuk babası 41 yaşındaki Hüseyin Avcı yönetimindeki 20 YS 346 plakalı TIR'la çarpıştı. Alev alan LPG tankerinin patladığı kazada TIR şoförü Hüseyin Avcı, tanker şoförü Melih Diğrek, cip sürücüsü İbrahim Şama'nın çocukları Zeynep Şama ve Efe Şama öldü. Cipten dışarı çıkmayı başaran sürücü İbrahim Şama, eşi 38 yaşındaki Gülser Şama, oğlu 15 yaşındaki Hüseyin Görkem Şama, TIR'da yüklü olan dozerin operatörü Zafer Demir ile aralarında yangına müdahale etmek isteyen itfaiye görevlileri ile o sırada çevrede bulunanların yer aldığı toplam 12 kişi yaralandı.



CENAZELERİ AMCALARINA TESLİM EDİLDİ



Kazada, ölen 12 yaşındaki Zeynep Şama ile 8 yaşındaki Efe Şama'nın cenazeleri İzmir Adli Tıp Kurumu'nda DNA testi yapılıp, kimliklerinin belirlenmesinin ardından amcaları Mesut Şama'ya teslim edildi. Cenazeler İzmir'den, cenaze aracıyla Tavas'ın Karahisar Mahallesi'ne getirildi. Aslen Tavas'ın Karahisar Mahallesi'nden olan, ailesiyle birlikte Fransa'da yaşayan ve yıllık izin için üç gün önce Türkiye'ye kendilerine ait ciple gelirken, kazada iki çocuğunu kaybeden baba İbrahim Şama, İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi sürdüğü için cenaze törenine katılamadı.



EVLERİNİN ÖNÜNDE HELALİK ALINDI



Zeynep ve Efe Şama'nın Karahisar Mahallesi'ne getirilen cenazeleri önce Şamlılar Sokak'ta bulunan ailenin oturduğu eve getirildi. Evin önünde dualar okundu ve helallik alındı. Helallik alınırken Elif ve Efe Şama'nın yakınları gözyaşlarını tutamadı, ağıtlar yaktı. Ardından cenazelerin getirildiği Karahisar Çarşı Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Cenazelerin getirilmesi geciktiği için cenaze namazı ikindi namazından yaklaşık 1.5 saat sonra kılındı. Elif ve Efe Şama'nın amcası Mesut Şama, gözyaşlarına boğulurken, yakınları tarafından teskin edilmeye çalışıldı. 12 yaşında hayata gözlerini yuman Elif Şama'nın tabutunun üzerine kırmızı tülbent konuldu. Cenaze törenine Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Değirmenci, Tavas Belediye Başkanı Turhan Veli Akyol ile ailenin akrabaları ve çok sayıda mahalleli katıldı. Şama Ailesi'nin kadın yakınları cenaze namazını uzaktan gözyaşları içinde izlerken, anne Gülser Şama, yakınlarının yardımıyla ayakta durabildi. Cenaze namazının ardından tanker faciasının küçük kurbanları Karahisar Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.