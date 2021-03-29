DENİZLİ Sokak ortasında husumetlisine tüfekle ateş etti; 3 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

DENİZLİ Sokak ortasında husumetlisine tüfekle ateş etti; 3 yaralı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sokak ortasında husumetlisine tüfekle ateş etti; 3 yaralı DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, husumetli olduğu kişiye sokak ortasında tüfekle ateş edip kaçan kişi, yakalanan kovalamacanın ardından yakalanarak gözaltına alındı.

Kızıyla yaşayan kadının kapısına ölüm tehdidi içeren not, bıçak ve kanlı çarşaf bıraktılar
Kızıyla yaşayan kadının kapısına ölüm tehdidi içeren not, bıçak ve kanlı çarşaf bıraktılar
Kiraladığı araca çakar takıp gezen şahsın polislere tepkisi pes dedirtti
Kiraladığı araca çakar takıp gezen şahsın polislere tepkisi pes dedirtti

Sokak ortasında husumetlisine tüfekle ateş etti; 3 yaralı DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, husumetli olduğu kişiye sokak ortasında tüfekle ateş edip kaçan kişi, yakalanan kovalamacanın ardından yakalanarak gözaltına alındı. Olayda saçmaların isabet ettiği 3 kişi yaralandı. Olay, bugün saat 17.00 sıralarında Çamlaraltı Mahallesi'ndeki Çamlık Bulvarı üzerinde meydana geldi. Adnan A. (19) kullandığı 35 AY 2396 plakalı lüks cipin içinden bulvar üzerinde yürüyen husumetlisi olduğu öğrenilen Teoman D.'ye doğru tüfekle iki el ateş edip kaçtı.Olayda Teoman D. ve Halil Necip B. bacaklarından ismi öğrenilemeyen bir kadın ise omzuna isabet eden saçmalar nedeniyle yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri, kaçan Adnan A.'yı kısa süre içerisinde olay yerine yakın bir bölgede yakalayarak gözaltına aldı. Araçta yapılan aramada, olayda kullanılan pompalı tüfek, 8 fişek, tabanca ve 11 mermi ele geçirildi. Adnan A. polisteki ifadesinde, iki gün önce sokakta kendisini darp eden kişiyi sokakta görünce korkutmak için ateş ettiğini söylediği öğrenildi.

DENİZLİ Sokak ortasında husumetlisine tüfekle ateş etti; 3 yaralı
DENİZLİ Sokak ortasında husumetlisine tüfekle ateş etti; 3 yaralı
DENİZLİ Sokak ortasında husumetlisine tüfekle ateş etti; 3 yaralı
DENİZLİ Sokak ortasında husumetlisine tüfekle ateş etti; 3 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hamza Dağ İhsan Yavuz Ali İhsan Su Muhsin Yazıcıoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tülin Özen Acun Ilıcalı Demet Akalın Merve Boluğur
Spor Ozan Tufan Caner Erkin Okay Yokuşlu Mesut Bakkal Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Adana Endonezya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: DENİZLİ Sokak ortasında husumetlisine tüfekle ateş etti; 3 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.3.2021 11:25:20. #1.15#
title