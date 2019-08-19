DENİZLİ PARMAĞINDA SIKIŞAN YÜZÜĞÜ İTFAİYE ÇIKARDI
DENİZLİ'nin Sarayköy ilçesinde yaşayan Mehmet Sezer'in parmağına sıkışan yüzük, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.
DENİZLİ'nin Sarayköy ilçesinde yaşayan Mehmet Sezer'in parmağına sıkışan yüzük, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Sarayköy ilçesinde yaşayan Mehmet Sezer, parmağına taktığı metal yüzüğü çıkaramadı. Çevresindeki vatandaşlarında yüzüğü çıkarma çabası sonuç vermeyince, ilçedeki itfaiye binasına giden Sezer, görevlilerden yardım istedi. İtfaiye ekipleri, yaklaşık 20 dakikalık çalışmayla yüzüğü çıkardı. Sezer, İtfaiye ekiplerine teşekkür etti.