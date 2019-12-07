Denizli-iki kişiyi öldürdüğünü söyleyip teslim oldu

07.12.2019 14:04 | Son Güncelleme: 07.12.2019 14:04

İki kişiyi öldürdüğünü söyleyip teslim oldu

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, henüz bilinmeyen bir nedenle gerçekleşen olayda, Afgan uyruklu D.N., birlikte yaşadığı yetişkin erkek olan 2 Afganlıyı boğazından bıçaklayarak öldürdü. Olaydan sonra emniyete giden D.N., cinayet işlediğini belirterek teslim oldu.

Olay, bugün saat 11.00 sıralarında, Topraklık Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde meydana geldi. D.N. adlı zanlı, bu sabah polis merkezine giderek, birlikte yaşadığı yetişkin erkek olan 2 Afganlıyı öldürdüğünü söyledi. D.N. gözaltına alınırken, olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Evde yapılan kontrolde, boğazından bıçaklanmış 2 kişinin cesedini buldu. Ölenlerin kimliği henüz belirlenemezken, D.N.'nin ise sorgusunun devam ettiği öğrenildi. Ölen Afganların cansız bedenleri savcının incelemesinin ardından morga kaldırıldı.

Öte yandan D.N.'nin cinayetten sonra soğukkanlı bir şekilde evden çıkarak polis merkezine doğru gitmesi, bir işyerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi. Olayın yaşandığı evdeki kişilerin oturma izninin bulunup bulunmadığı, cinayetin neden işlendiği araştırılıyor.

GÖRÜTÜ DÖKÜMÜ

Güvenlik kamerası

Evden görüntü

Polis ekiplerinden görüntü

haber- Kamera Ramazan ÇETİN- Deniz TOKAT DENİZLİ, (DHA)

Kaynak: DHA