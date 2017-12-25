Denizli'deki Trafik Kazası
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde dün meydana gelen trafik kazasında yaralanan kişi, hastanede hayatını kaybetti.
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde dün meydana gelen trafik kazasında yaralanan kişi, hastanede hayatını kaybetti.
Akalan Mahallesi yakınlarında refüjdeki elektrik direğine çarpan 20 ABA 03 hafif ticari aracın sürücüsü Samet Acar (19), kaldırıldığı Acıpayam Devlet Hastanesinden Denizli'deki özel bir hastaneye sevk edildi.
Hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan Acar, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Olay
Samet Acar yönetimindeki 20 ABA 03 hafif ticari araç, dün Akalan Mahallesi yakınlarında refüjdeki elektrik direğine çarpmış, kazada aracın içerisinde sıkışan Ramazan İnce (19) olay yerinde hayatını kaybetmiş, sürücü Acar, Acıpayam Devlet Hastanesinde kaldırılmıştı.