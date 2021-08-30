Denizli'de Zafer Bayramının 99'uncu yılı törenle kutlandı
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Denizli'de Zafer Bayramının 99'uncu yılı törenle kutlandı

Denizli'de Zafer Bayramının 99'uncu yılı törenle kutlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Denizli'de Valilik önünde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99'uncu yıldönümü nedeniyle kutlamalar yapıldı.

Denizli'de Valilik önünde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99'uncu yıldönümü nedeniyle kutlamalar yapıldı.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 9'uncu yıl dönümü Denizli'de de törenlerle kutlanıyor.

Program Valilik önünde Atatürk Anıtı'na çelenk sunma ile başladı. İstiklal Marşı okunmasının ardından il protokolü, Denizli Valisi Ali Fuat Atik, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ve 11'inci Tugay ve Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Cengiz Güven ile bayramlaştı. Vali Atik, Başkan Zolan ve Piyade Albay Güven, vatandaşları ve askeri korteji selamladı. Törenin devamında halk oyunları ve beraberinde pek çok etkinlik düzenlendi. - DENİZLİ

Denizli'de Zafer Bayramının 99'uncu yılı törenle kutlandı
Denizli'de Zafer Bayramının 99'uncu yılı törenle kutlandı
Denizli'de Zafer Bayramının 99'uncu yılı törenle kutlandı
Denizli'de Zafer Bayramının 99'uncu yılı törenle kutlandı
Denizli'de Zafer Bayramının 99'uncu yılı törenle kutlandı
Denizli'de Zafer Bayramının 99'uncu yılı törenle kutlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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