Denizli'de tüfekle oynayan çocuk, 13 yaşındaki kuzeninin ölümüne neden oldu

Denizli'de, 12 yaşındaki çocuğun dedesine ait evde oyun oynadığı tüfeğin yanlışlıkla ateş alması sonucu, 13 yaşındaki kuzeni yaşamını yitirdi.

Merkezefendi ilçesi Bereketler Mahallesi'nde, 12 yaşındaki A.H.C, dedesinin evinde tüfekle oyun oynadığı sırada silah ateş aldı.

Bu esnada aynı odada bulunan çocuğun dayısının kızı 13 yaşındaki E.S.D, tüfekten çıkan kurşunla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Küçük kız, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Cenaze, savcılık incelemesinin ardından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yaşı küçük A.H.C. ise Çocuk Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Acı haberi alan çocukların yakınları sinir geçirdi.

Bu arada polis ekiplerince emniyete götürülen A.H.C'nin annesi Ü.D, "Şimdi ben kardeşime ne diyeceğim." diye gözyaşı döktü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu