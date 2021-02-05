Denizli'de tüfekle oynayan çocuk, 13 yaşındaki kuzeninin ölümüne neden oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Denizli'de tüfekle oynayan çocuk, 13 yaşındaki kuzeninin ölümüne neden oldu

05.02.2021 19:45 | Son Güncelleme: 05.02.2021 19:51
Denizli'de tüfekle oynayan çocuk, 13 yaşındaki kuzeninin ölümüne neden oldu

Denizli'de, 12 yaşındaki çocuğun dedesine ait evde oyun oynadığı tüfeğin yanlışlıkla ateş alması sonucu, 13 yaşındaki kuzeni yaşamını yitirdi.

Denizli'de, 12 yaşındaki çocuğun dedesine ait evde oyun oynadığı tüfeğin yanlışlıkla ateş alması sonucu, 13 yaşındaki kuzeni yaşamını yitirdi.

Merkezefendi ilçesi Bereketler Mahallesi'nde, 12 yaşındaki A.H.C, dedesinin evinde tüfekle oyun oynadığı sırada silah ateş aldı.

Bu esnada aynı odada bulunan çocuğun dayısının kızı 13 yaşındaki E.S.D, tüfekten çıkan kurşunla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Küçük kız, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Cenaze, savcılık incelemesinin ardından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yaşı küçük A.H.C. ise Çocuk Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Acı haberi alan çocukların yakınları sinir geçirdi.

Bu arada polis ekiplerince emniyete götürülen A.H.C'nin annesi Ü.D, "Şimdi ben kardeşime ne diyeceğim." diye gözyaşı döktü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Değirmencioğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Meral Akşener Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Barış Manço Özcan Deniz Hande Erçel Deniz Akkaya
Spor Ali Koç Arda Turan Erol Bulut Cenk Tosun Mesut Özil
Tüm Haberler Milli Rusya Terör Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Denizli'de tüfekle oynayan çocuk, 13 yaşındaki kuzeninin ölümüne neden oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.2.2021 19:50:42. #1.15#
title