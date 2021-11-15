Denizli'de trafik kazasında 2 kişi yaralandı
AA / Muhittin Çakır - Haberler | Güncel
Denizli'nin Çivril ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 sürücü yaralandı.
DENİZLİ (AA) - Denizli'nin Çivril ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 sürücü yaralandı.
Eser Yüksel idaresindeki 64 NR 380 plakalı otomobil, ilçe yakınlarındaki kontrolsüz kavşakta, Tuna Bayram'ın kullandığı 20 AFJ 248 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücüler, ambulansla Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesine kaldırıldı.
AA / Muhittin Çakır - Son Dakika Haberleri
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