Denizli'de trafik kazası: 2 yaralı

Denizli'nin Buldan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Manisa'dan Denizli yönüne giden Seydi D. (41) yönetimindeki 35 AG 0927 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Ramazan Z. idaresindeki 45 PN 051 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle Seydi D'nin kullandığı otomobil şarampole devrildi. İ

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Seydi D, Alandız Mahallesi'ndeki ev yangınına giden 2 itfaiye ekibinden birinin kaza yerine yönlendirilmesi ile sıkıştığı araçtan kurtarıldı.

Hastaneye kaldırılan sürücülerden Seydi D'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Öte yandan Alandız Mahallesi'ndeki yangın, diğer ekip tarafından söndürüldü, ev kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA