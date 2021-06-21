Kekik tarlasına yıldırım isabet etti: 2'si ağır 6 yaralı

DENİZLİ'nin Çal ilçesinde, çapa yapılan kekik tarlasına yıldırım isabet etmesi sonucu 2'si ağır 6 kişi yaralandı.

DENİZLİ'nin Çal ilçesinde, çapa yapılan kekik tarlasına yıldırım isabet etmesi sonucu 2'si ağır 6 kişi yaralandı.

Baklançakırlar Mahallesi'nde bulunan kekik tarlasına, saat 15.00 sıralarında, yıldırım isabet etti. Bu sırada tarlada çapa yapan 6 kişi, yaralandı. İhbar üzerine tarlaya sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar, AFAD ekiplerince bölgeden tahliye edildi. Sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Çal Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz Tokat