Tamire gelen araçların aküsü çalan 2 şüpheli tutuklandı - Haberler
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Tamire gelen araçların aküsü çalan 2 şüpheli tutuklandı

AA, Mustafa Emeksiz - Güncel
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Denizli'nin Kale ilçesinde, sanayi sitesindeki araçların aküsünü çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Denizli'nin Kale ilçesinde, sanayi sitesindeki araçların aküsünü çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Kale İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son günlerde, sanayi sitesinde tamire gelen araçlarda meydana gelen akü hırsızlığı şikayeti üzerine çalışma başlattı.

Bölgedeki ve iş yerlerindeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, şüphelilerin eşkalini tespit etti.

Düzenlenen operasyonla yakalanan O.M. ve B.Ö, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Tamire gelen araçların aküsü çalan 2 şüpheli tutuklandı

Tamire gelen araçların aküsü çalan 2 şüpheli tutuklandı

AA / Mustafa Emeksiz - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Denizli, Güncel, Haberler

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