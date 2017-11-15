Denizli'de Şarbon Hastalığı

Denizli'nin Çivril ilçesine bağlı bir mahallede iki büyükbaş hayvanda şarbon hastalığı tespit edilmesi üzerine 4 mahallenin karantinaya alındığı bildirildi.



İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Ahmet Kocakaplan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Emirhisar Mahallesi'nde Mehmet A'ya ait ölen iki büyükbaş hayvandan numuneler alındığını ve incelemenin tamamlandığı söyledi.



Telef olan iki hayvandan alınan numunelerde yapılan incelemede şarbon hastalığının tespit edildiğini belirten Kocakaplan, "Bunun üzerine 4 mahallemizde 21 gün boyunca karantina uygulaması başlattık. Mahallelerimizde bulunan büyük, küçükbaş ve tek tırnaklı hayvanların alım, satım ve kesimini yasakladık. Köye bu belirlenen hayvanların giriş çıkışlarını da yasakladık. Bu hastalık hayvanların yanı sıra insan sağlığını da etkiliyor. Bu nedenle çok ciddiye alınması gerekiyor." dedi.



Kocakaplan, karantina uygulaması başlatılan Ömerli, İnceköy, Emirhisar ve Haydan mahallelerinde ekiplerin yarın aşı çalışmalarına başlayacağını sözlerine ekledi.



Öte yandan telef olan bazı hayvanların ve onlara ait ürünlerin imha edildiği belirtildi.