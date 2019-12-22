Denizli'de kiler çöktü: 1 ölü, 1 yaralı
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Denizli'de kiler çöktü: 1 ölü, 1 yaralı

DENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde, çöken tek katlı kilerin altında kalan Cemile Ersoy (76) hayatını kaybetti, yeğeni Tahsin Can Güner (17) ise ağır yaralandı.

22.12.2019 20:22 | Son Güncelleme: 22.12.2019 20:22
Denizli'de kiler çöktü: 1 ölü, 1 yaralı

DENİZLİ'nin ilçesinde, çöken tek katlı kilerin altında kalan Cemile Ersoy (76) hayatını kaybetti, yeğeni Tahsin (17) ise ağır yaralandı. 

Olay, saat 15.00 sıralarında Mahallesi'nde meydana geldi. Cemile Ersoy evinin yanındaki kilerde, yeğeni Tahsin Can Güner ile çalışmaya başladı. Bu sırada bilinmeyen nedenle tek katlı kiler, çöktü. Göçük altında kalanların yardımına mahalle sakinleri koştu. Mahallelinin çalışmasıyla çöken kilerin içinden çıkan yaralılar, Acıpayam Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Cemile Ersoy, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti. Ağır yaralı Tahsin Can Güner ise Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.


Kaynak: DHA
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