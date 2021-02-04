Denizli'de kaybolan 60 yaşındaki kadının bulunması için arama çalışması başlatıldı
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Denizli'de kaybolan 60 yaşındaki kadının bulunması için arama çalışması başlatıldı

04.02.2021 12:55 | Son Güncelleme: 04.02.2021 12:58
Denizli'de kaybolan 60 yaşındaki kadının bulunması için arama çalışması başlatıldı

Denizli'de köpeğini gezdirmek için evden ayrıldıktan sonra haber alınamayan 60 yaşındaki kadının bulunması için arama çalışması başlatıldı.

Denizli'de köpeğini gezdirmek için evden ayrıldıktan sonra haber alınamayan 60 yaşındaki kadının bulunması için arama çalışması başlatıldı.

Bahçeli Mahallesi'nde yaşayan Fatma Yanık, dün köpeğini gezdirmek için evinden ayrıldı.

Yanık'ın dönmemesi üzerine yakınları polise kayıp ihbarında bulundu.

Bunun üzerine polis, jandarma ve İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri arama çalışması başlattı.

Arama çalışmalarına mahalle sakinleri de destek veriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek

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