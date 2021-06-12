Denizli'de Hint keneviri operasyonu
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Denizli'de Hint keneviri operasyonu

Denizli'de Hint keneviri operasyonu
Demirören Haber Ajansı / Deniz Tokat - Haberler | Güncel

DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, Hint keneviri yetiştirdikleri belirtilen 2 şüpheli gözaltına alındı.

DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, Hint keneviri yetiştirdikleri belirtilen 2 şüpheli gözaltına alındı. 

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün Çivril ilçesindeki bir evin bahçesinde uyuşturucu yetiştirildiği ihbarı üzerine harekete geçti. Düzenlenen operasyonda, 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda, 1 kilo 160 gram esrar, 838 gram Hint keneviri tohumu, bahçede ise 110 kök Hint keneviri ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklanırken, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz Tokat

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