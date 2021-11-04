Denizli'de darbedilmiş halde bulunan taksici hastaneye kaldırıldı - Haberler
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Denizli'de darbedilmiş halde bulunan taksici hastaneye kaldırıldı

AA / Çağatay İğci - Haberler | Güncel
Denizli'de darbedilmiş halde bulunan taksici hastaneye kaldırıldı

Denizli'de darbedilmiş olarak bulunan taksi şoförü, tedavi altına alındı.

DENİZLİ (AA) - Denizli'de darbedilmiş olarak bulunan taksi şoförü, tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, 20 T 0294 plakalı ticari taksinin sahibi Vedat Tiryaki, taksisinde şoför olarak çalışan Burak Yalgın'ın durağa dönmemesinden şüphelenip durumu polis ekiplerine bildirdi.

Polis ekipleri, taksi takip sisteminden yerini belirlediği taksiyi, Merkezefendi ilçesindeki Badem Sokak'ta, park halinde buldu.

Darp sonucu başından yaralanmış olarak bulunan şoför Burak Yalgan, sağlık ekiplerince Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yalgan, ifadesinde, sabah saatlerinde taksisine aldığı üç kişinin kendisini darbettiğini ve yaklaşık 1000 lirasını gasbedip kaçtıklarını bildirdi.

AA / Çağatay İğci - Son Dakika Haberleri
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