Bir kentimizde uyarıları dikkate alan yok! Cadde ve sokaklar dolup taştı
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Koronavirüs, Türkiye, Denizli, 3. Sayfa, Güncel

Bir kentimizde uyarıları dikkate alan yok! Cadde ve sokaklar dolup taştı

Türkiye, koronavirüsle mücadele ederken Denizli'de 'evde kal' çağrısına uymayan vatandaşların cadde ve sokakları doldurması dikkat çekti.

23.03.2020 15:08 | Son Güncelleme: 23.03.2020 15:57
Bir kentimizde uyarıları dikkate alan yok! Cadde ve sokaklar dolup taştı

Denizli'de, koronavirüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında 'evde kal' çağrısına uymayan vatandaşlar, cadde ve sokakları doldurdu. Camilerden yapılan anons bile bazı vatandaşları durdurmadı.

Koronavirüs salgını tüm Türkiye'de korku salarken, 'evde kal' çağrısına çok sayıda vatandaş uymadı. Cadde ve sokaklar koronavirüs salgını tehlikesine aldırış etmeyen kişilerle doldu taştı. Denizli'nin en yoğun olan Bayramyeri meydanı ve Gazi Mustafa Kemal Bulvarındaki insan kalabalığı dikkat çekti.

UYARILARI DİKKATE ALAN OLMADI

Camilerden "Evlerinizde kalmanız sizlerin ve sevdikleriniz sağlığı için hayati derecede önemlidir. Lütfen zorunlu olmadıkça sokağa çıkmayalım" anonsları yapıldı. Ancak bazı vatandaşlar, bu uyarıları dikkate almadı.

BANKA ÖNLERİNDEKİ KUYRUKLAR DİKKAT ÇEKTİ

Özellikle banka önlerindeki kuyruklar dikkat çekti. Bayramyeri meydanındaki seyyar satıcılar da, polis ve zabıta ekipleri tarafından gönderildi.

İşte kentten gelen o görüntüler;

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Bir kentimizde uyarıları dikkate alan yok! Cadde ve sokaklar dolup taştı

Kaynak: DHA

Haberin Videosu:

Denizli'De uyarıları dikkate alan yok! Cadde ve sokaklar dolup taştı

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Haber Yorumları (1)
BİZ APTAL MIYIZ: Çoluk çocuk günlerdir evde kalan, evine kimseyi kabul etmeyen kısım olarak biz aptal mıyız? Kendimizi, çolugumuzu çocuğumuzu korumak isterken bu kendini bilmezlerden virüs bulaşırsa hakkım helal değil!!!
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