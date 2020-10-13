'Çıplak Vatandaş' filmi bir ilimizde gerçek oldu! Cadde ortasında anadan üryan koştu
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'Çıplak Vatandaş' filmi bir ilimizde gerçek oldu! Cadde ortasında anadan üryan koştu

13.10.2020 18:55 | Son Güncelleme: 13.10.2020 19:05

Denizli'de ismi öğrenilemeyen bir kişi, çırılçıplak soyunarak sokaklarda koştu. Telefon kamerasına yansıyan görüntülerde, yoldan geçen bir araç şoförünün de araçtan inerek adamın peşinden koşmaya başladığı görüldü.

Denizli'de Merkezefendi İlçesi Albayrak Meydanı'nda bir vatandaşın sokak ortasında çırılçıplak koşmaya başladığını görenler hayrete düştü.

Edinilen bilgiye göre olay dün akşam saatlerinde Albayrak Meydanı'nda gerçekleşti. Bir vatandaşın sokakta çıplak halde koştuğu anlar telefon kamerasına kaydedildi. Görüntülerde, yoldan geçen bir araç şoförü de araçtan inerek adamın peşinden koşmaya başladı.

AKILLARA "ÇIPLAK VATANDAŞ" FİLMİNİ GETİRDİ

Vatandaşın neden sokağa çıplak çıktığı, araç şoförünün neden araçtan inerek peşinden koşmaya başladığı bilinmiyor. Olay akıllara Şener Şen ve Müjde Ar'ın oynadığı 1985 yapımı Çıplak Vatandaş filmini getirdi. Filmde Şener Şen yoksulluk ve açlıktan aklını yitirerek çıplak halde sokakta koşmaya başlamıştı. Kaynak: Denizli'de şoke eden olay! Çırılçıplak caddede koştu

'Çıplak Vatandaş' filmi bir ilimizde gerçek oldu! Cadde ortasında anadan üryan koştu

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Haber Yorumları (12)
54: Abi belki hastadir, belki oynati. Hata olarak görün, linc etmeyin. . . .
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ERENN2N: Geçmiş olsun Allah şifalar versin tarifi imkansız üzücü durum. Akrabamızı ziyarete gitmiştik hastaneye bir zılgıt sesi geliyor sağa bakarım sola bakarım kimse yok ağacın bir dalına çıkmış pat atladı hasta sigara sordu bize olmadığını söyledik bir alkışlıyor ne güç uzaklaştı yanımızdan çocukluk anımdır unutmadım. Hastaların tümü şifa bulsun her türlüsü .
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ÖĞRETMEN ADAYI: Ekonominin gidişatı., işsizlik., enflasyon..... İnsanlara kafayı yedirtiyO0or
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