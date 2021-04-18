Tartıştığı babasını bıçakla ağır yaraladı
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde tartıştığı babasını bıçakla yaralayan şüpheli gözaltına alındı.
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde tartıştığı babasını bıçakla yaralayan şüpheli gözaltına alındı.
Anafartalar Mahallesi 2162 Sokak'taki evde, M.Ç. ( 37) ile babası Mehmet Emin Ç. (67) arasında tartışma çıktı. Tartışmada M.Ç, babasını ekmek bıçağıyla vücudunun 6 yerinden yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Mehmet Emin Ç'yi Denizli Devlet Hastanesine kaldırdı.
M.Ç. polis ekiplerince gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sebahatdin Zeyrek