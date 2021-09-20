Denizli'de bir evde 338 şişe sahte içki ele geçirildi - Haberler
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Denizli'de bir evde 338 şişe sahte içki ele geçirildi

AA / Mustafa Değirmencioğlu - Haberler | Güncel
Denizli'de bir evde 338 şişe sahte içki ele geçirildi

Denizli'de bir evde 338 şişe sahte içki ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Denizli'de bir evde 338 şişe sahte içki ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Y.Ö. adlı şüphelinin piyasaya sahte içki süreceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibin ardından zanlının evine düzenlenen operasyonda, çeşitli ebatlarda 338 şişe sahte içki ile 78 sahte bandrol ele geçirildi.

Gözaltına alınan Y.Ö, ifade işlemleri için İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

AA / Mustafa Değirmencioğlu - Son Dakika Haberleri
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