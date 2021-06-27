Denizli'de ahırda yangın; 23 büyükbaş öldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Denizli'de ahırda yangın; 23 büyükbaş öldü

Denizli'de ahırda yangın; 23 büyükbaş öldü
Demirören Haber Ajansı / Deniz Tokat - Haberler | Güncel

DENİZLİ'nin Kale ilçesinde bir ahırda çıkan yangında 23 büyükbaş hayvan hayvan yaşamını yitirdi.

DENİZLİ'nin Kale ilçesinde bir ahırda çıkan yangında 23 büyükbaş hayvan hayvan yaşamını yitirdi.

Demirciler Mahallesi'nde yaşayan Erol Karauzun'a ait ahırda dün akşam saatlerinde henüz belirlenmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Samanlık bölümüne de sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu söndürüldü.

Yangında 23 büyükbaş hayvan ölürken, ahır ve samanlık kullanılamaz hale geldi.

Ahır sahibi Erol Karauzun, yangında hayvanlarını kurtarmaya çalışırken vücudunda oluşan yanıklar nedeniyle Kale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.


Denizli'de ahırda yangın; 23 büyükbaş öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Deniz Tokat

Bingöl'de 14 gün sonra aynı yerde orman yangını (2)
Bingöl'de 14 gün sonra aynı yerde orman yangını (2)
Bingöl'de 14 gün sonra aynı yerde orman yangını! 10 kilometrelik alana yayıldı
Bingöl'de 14 gün sonra aynı yerde orman yangını! 10 kilometrelik alana yayıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Nuri Ersoy Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Şeyma Subaşı Burak Özçivit Yiğit Marcus Aral
Spor Ali Koç Fatih Terim Şenol Güneş Emre Kocadağ Nihat Özdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Denizli'de ahırda yangın; 23 büyükbaş öldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.06.2021 11:16:34. #1.13#

title