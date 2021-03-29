Denizli'de 37 mahallede su kesintisi yaşanacak
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Denizli'de 37 mahallede su kesintisi yaşanacak

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Denizli'de 37 mahallede su kesintisi yaşanacak

Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü Gökpınar İletim Hattı üzerinde yapacağı çalışmalar nedeniyle 30 Mart 2021 Salı günü muhtelif mahallelerde su kesintisine gidilecek.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü Gökpınar İletim Hattı üzerinde yapacağı çalışmalar nedeniyle 30 Mart 2021 Salı günü muhtelif mahallelerde su kesintisine gidilecek.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü Gökpınar İletim Hattı üzerinde yapacağı çalışmalar nedeniyle su kesintisine gidilecek. Bu kapsamda, 30 Mart 2021 Salı günü 08.00 ile 22.00 saatleri arasında, İncilipınar, Siteler, Yunus Emre, Karaman, Mehmetçik, İstiklal, Adalet, Selçukbey, Sevindik, Sümer, Karşıyaka, Akhan, Korucuk, Eskihisar, Sırakapılar, 15 Mayıs, Hacıkaplanlar, Topraklık, Alpaslan, Şemikler, Gültepe, Gümüşçay, Yenimahalle, Muratdede, Akçeşme, Zafer, Kayalar, Aktepe, Dokuzkavaklar, Anafartalar, Pelitlibağ, Atalar, Akkonak, Değirmenönü, Altıntop, Bozburun, Hacıeyüplü mahallelerinde planlı su kesintisi yapılacak. Mahalle sakinlerinin kesintiden mağdur olmamaları için önlem almaları gerekmekte olup, çalışmaların erken tamamlanması durumunda su belirtilen saatten önce verilebilecek. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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