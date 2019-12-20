Denizli'de 30 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
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Denizli'de 30 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

DENİZLİ'de 30 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

20.12.2019 12:10 | Son Güncelleme: 20.12.2019 12:11
Denizli'de 30 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

DENİZLİ'de 30 öğrenci, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

ilçesinde, Hacı Halil Bektaş Ortaokulu'nda 30'a yakın öğrenci, baş dönmesi, mide bulantısı ve kusma şikayeti nedeniyle, ambulanslarla, çeşitli hastanelere kaldırıldı. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan öğrencilerin, bir arkadaşlarının hayır amacıyla getirdiği kekten yedikleri öğrenildi.


Kaynak: DHA
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