Elbistan ve Afşin'de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı
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Elbistan ve Afşin'de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

Elbistan ve Afşin'de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı
Anadolu Ajansı / Ali Öztürk - Haberler | Güncel

Kahramanmaraş'ın Elbistan ve Afşin ilçelerinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıl dönümü dolayısıyla törenler düzenlendi.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ve Afşin ilçelerinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıl dönümü dolayısıyla törenler düzenlendi.

Elbistan'da Cumhuriyet Meydanı'nı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan törende saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Daha sonra program kapsamında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama mesajı okundu.

Törene İlçe Kaymakamı Özkan Demir, Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, siyasi parti temsilcileri, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Afşin

Afşin ilçesinde de 30 Ağustos Zafer Bayramı törenle kutlandı.

Afşin Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Programa İlçe Kaymakamı Ahmet Can Pınar, Belediye Başkan Yardımcısı Abbas Binboğa, siyasi parti temsilcileri daire amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Tören, Kaymakam Pınar'ın makamında, protokol üyelerinin tebriklerini kabul etmesiyle sona erdi.

Elbistan ve Afşin'de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı
Elbistan ve Afşin'de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı
Elbistan ve Afşin'de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı
Elbistan ve Afşin'de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Öztürk

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